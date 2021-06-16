Стихийная свалка в селе Тургень растянулась на два километра

Стихийная свалка села Тургень Алматинской области растет с каждым днем, передает zakon.kz.

"Хабар 24" сообщает, что свалке в селе Тургень больше пяти лет. Жители буквально задыхаются от неприятного запаха, поскольку свалка уже дошла до пахотных полей.

По словам жителей, пасти скот стало невозможно. Неприятный запах доходит до жилого сектора.

Наши коровы ходят и здесь пакеты съедают, потом болеют. Скот вот эту воду пьет, которая стекает, и тоже потом болеет.

Выбрасывают и туши животных. Кроме свалки еще и скотомогильник устроили. Из-за этого здесь полно бродячих собак. Власти игнорируют эту проблему.

Жители заявляют, что не раз обращались в сельский акимат, однако реального решения проблемы нет, одни обещания.

Вывозом мусора в селах Тургень и Таутургень занимается индивидуальный предприниматель. Работает по договору с каждым домом. Проведём переговоры. Планируем на этой территории, где образовалась свалка, поставить шлагбаум, - сказал заместитель акима Тургенского сельского округа Мади Бейсенбаев.

В акимате заявили, что проблему будут решать с помощью рекультивационных работ. Специалисты уже разрабатывают проектно-сметную документацию. Очистить территорию обещают в следующем году.