Цой о поставке Pfizer: Пока нет четких дат

На данный момент в Казахстане имеется четыре вакцины от коронавирусной инфекции. По поставкам вакцин других производителей пока нет ни конкретных дат, ни стоимости. Об этом на брифинге в СЦК сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

Вообще четыре вакцины - это уже большое достижение. Не многие страны имеют в своем арсенале такой объем выбора по вакцинам, чтобы четыре вакцины было в стране. Конечно, мы параллельно проводим переговоры в том числе с Pfizer, - сказал Цой.

Он добавил, что тем не менее по другим вакцинам переговоры продолжаются.

На протяжении нескольких месяцев мы с ними переговоры ведем, со всеми производителями. С кем бы мы не проводили переговоры, у нас всегда подписывается соглашение о неразглашении, конфиденциальности. На данный момент нет четких дат и конкретно стоимости по поставке вакцин, мы ждем окончательных подтверждений. Вот все, что можем сказать по различным вакцинам, в том числе по Pfizer, - уточнил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан