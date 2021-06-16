Ольга умеет удивлять. Ургант высмеял Губерниева после скандала с Бузовой

16 июня 2021, 14:06
Фото: gazeta.ru

Телеведущий Иван Ургант высмеял комментатора Дмитрия Губерниева после скандала с певицей Ольгой Бузовой в прямом эфире телеканала "Матч ТВ", передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

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Ольга умеет удивлять не только на сцене, но и помогает другим удивлять, - сказал Ургант в эфире своего шоу на "Первом канале".

Он назвал конфликт Бузовой и Губерниева "очень неприятной ситуацией".

Я посмотрел все интервью, могу сказать одно: задавая яркие и интересные вопросы в своих интервью, Дмитрий забывает задать главный вопрос своему стилисту, - пошутил телеведущий.


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