В Алматы заканчивается вакцина QazVac

В регионах вакцина казахстанского производства пока имеется, заканчивается она только в Алматы. О наличии QazVac на брифинге в СЦК рассказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

Вакцина QazVac начала поступать с апреля. В конце апреля было поставлено 50 тысяч, в мае - также 50 тысяч доз вакцины. В июне планируется до конца месяца поставить 100 тысяч доз. На сегодня QazVac первой дозой привито порядка 41 тысячи человек, второй дозой - 22 тысячи. Во всех регионах вакцина есть, заканчивается она только в Алматы. Надо отметить, что вакцина QazVac пользуется популярностью у населения, - сказала Есмагамбетова.

При этом она отметила, что казахстанская вакцина в регионах имеется в достаточном количестве.

Могу сказать, что, в принципе, в торговых центрах вакцина, когда она есть в регионе, в достаточном количестве. Хочу обратить внимание на то, что вакцина QazVac - эти 50 тысяч доз - распределяются в разрезе регионов от 2 до 6 тысяч доз. Поэтому регионы сами определяют для себя, где обеспечить доступность вакцины - в ТРЦ или организации, где есть прививочные пункты, - заключила глава комитета.

Оксана Скибан, Нур-Султан