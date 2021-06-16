Ученые научили человека видеть в темноте

Австралийские и европейские ученые разработали революционную технологию, позволяющую ясно видеть в темноте сквозь ультратонкую пленку, которую можно наносить на поверхность обычных очков, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Исследователи из Австралийского национального университета вместе с коллегами из Италии, Великобритании, Германии, Франции и Болгарии создали тонкую пленку на основе кристаллов нанометрового размера, способную превращать невидимый для человеческого глаза инфракрасный свет в видимое изображение.

Новая технология для управления светом использует свойства метаповерхности сверхтонких пленок. Она заключается в том, что ее оптические свойства варьируют в каждой отдельной точке.

По словам разработчиков, новая технология чрезвычайно легкая, дешевая и простая в массовом производстве, что делает ее весьма перспективной альтернативой приборам ночного видения.

Для производства последних требуется криогенная заморозка, и их производство обходится дорого.

Созданная учеными пленка для инфракрасной визуализации производится при комнатной температуре. К тому же она намного удобнее. Профессионалы, использующие в своей работе тяжелые приборы ночного видения, - военные, полицейские и охранники, - постоянно жалуются на боли в шее. Новым устройством в виде очков смогут пользоваться и обычные люди, например, водители-дальнобойщики.

Нанокристаллы, преобразующие инфракрасный свет в видимый, впервые были получены в лаборатории передовой оптики и фотоники в Школе науки и технологий Университета Ноттингем Трент в Великобритании.

Ранее мы продемонстрировали потенциал отдельных кристаллов нанометрового размера, но чтобы использовать их в повседневной жизни, нам пришлось преодолеть огромные трудности, чтобы расположить кристаллы в виде массива, - сказал один из ученых.

Они отмечают, что речь идет пока только о создании прототипа, но планируют продолжить исследования и вывести технологию на промышленный уровень.