Потерявшая в Сирии всю семью алматинка: Это очень страшно, когда тебя используют - эксклюзив

Как казнили в Сирии тех, кто хотел отойти от радикалов, почему мужья брали по 3-4 жены, почему боялись возвращаться на Родину и о многом другом читайте в эксклюзивном интервью Нурайим Б., которое она дала журналисту zakon.kz (Продолжение).

Фото eadaily.com

- Нурайим, итак, вы решили уехать из Сирии и оказались с внучкой в лагере беженцев Аль Хол, который, как сообщали мировые новости, захлестнула волна насилия, убийства, жестокости. Вас это коснулось?

- Мы здесь были недолго и находились под контролем Красного креста, поэтому лично я с этим не сталкивалась.

С убийствами и жестокостью мы столкнулись в зоне боевых действий. Например, в Шаддаде, куда забрал нас муж после нашего приезда, нам показывали видео, где были сцены с отрезанием головы. Это было ужасное зрелище, на которое невозможно смотреть.

- Кому отрезали голову, что за видео?

- Отрезали головы так называемым смутьянам, предателям, которые откололись от идеологии радикалов и пытались бежать. Это называли смутой, и участников смуты безжалостно убивали. Публично. Собирали людей и обезглавливали. Потом это снимали на видео и всем показывали.

- Вы видели вживую сцены казни?

- Нет, туда женщин не пускали, только мужчинам можно было. А нам показывали видео.

- Провинившимся отрезали головы или вешали?

- И отрезали головы, и вешали. Потом оставляли на сутки в качестве назидания другим, в качестве устрашения.

- Кого устрашали?

- Говорили, кафиров (иноверцы, неверующие. - Т. Н.), врагов. При этом умело, красноречиво оперировали какими-то хадисами, аятами, и те люди, которые не отличались высокой религиозной грамотностью, у кого было мало знаний по исламу, ничего не могли противопоставить.

Я говорила мужу: зачем они такую жестокость показывают, ведь наша религия не такая жестокая, бесчеловечная, она проповедует мир, добро, человечность.

- Он, наверное, любил вас, вы такая красивая.

- Любил, но он там три раза женился. Я приехала, а он, оказывается, уже еще неоднократно женился.

- На казашках?

- Да, из нашего жамагата, и они тоже вернулись в Казахстан. С первыми двумя женами он потом развелся, а с младшей жил, пока не погиб.

Несмотря ни на что, мы друг друга любили, он многое мне позволял, ценил, что я все бросила и поехала за ним. Он всегда занимался наставлениями: "Нура, терпи, держись всегда вместе со всеми, не отделяйся от жамагата". Он все время призывал терпеть, терпеть, терпеть... Никогда не говорил плохо о других людях. Единственное, женился на других, и я из-за этого ругалась.

- Все казахи брали там по несколько жен?

- Все! Не было ни одного мужчины, у которого была бы только одна жена. Из-за многоженства постоянно были ругань, склоки, бардак.

Просто там призывали к тому, чтобы овдовевшую одинокую женщину не оставляли без присмотра, чтобы у нее тоже были опека, ласки, помощник. Но я только десять процентов такого видела, остальное - какая женщина понравилась, такую взял, вдов много, хочу разведусь, хочу женюсь.

- Все ли казахстанские женщины хотели уехать из Сирии, были ли такие, кто не хотел уезжать?

- Ну, врать не буду, было 50:50. Кто-то хотел уйти, кто-то хотел остаться до конца.

Многие женщины - 90 процентов - поехали туда за своими мужьями. И мы старались слушаться Аллаха, слушаться своих мужей, не перечить им ни в чем. А когда их уже не стало, мы поняли, что никакой ценности мы там не имеем.

- Овдовевших женщин насильно выдавали замуж?

- Нет, такого не было, насильно никто никого замуж не выдавал. Просто там вдовы жили в специальном общежитии, и в одной комнате могли проживать 15-20 человек вместе с детьми. Это было очень тяжело, постоянно бытовые ссоры, поэтому они старались выйти замуж, так как семейным предоставляли отдельный дом, отдельную комнату, и ты сама себе была хозяйка. Только на таких условиях можно было выходить замуж. Но принуждения не было.

Приходили мужчины, смотрели, если он ей понравился - уходили с этим человеком. Вторыми, третьими женами выходили. До четырех.

- А вы выходили замуж?

- Нет. Мне сын сказал: "Пока я живой, ты ни за кого не выйдешь, кроме папы, я тебя никуда не пущу, никому не дам", и не давал мне выходить, хотя и сватались не раз.

- В интернете была информация о халяльных женах, халяльной проституции в Сирии. Действительно ли там было такое?

- Проституция была, но этим занимались сами женщины с местными арабами за еду, за деньги. Их ловили, наказывали, казнили за прелюбодеяние, но казашек среди них не было, казашки никогда этим не занимались.

Другое дело, что некоторые успевали по несколько раз выйти замуж.

- Получается, почти все казахстанские женщины вернулись из Сирии без мужей?

- К сожалению… Из 157 эвакуированных из Сирии женщин только пятеро вернулись с мужьями.

- Есть мнение, что в религию идут в основном безграмотные люди, социально уязвимые, без образования, без работы, без профессии и так далее. Были ли среди казахстанских женщин в Сирии люди с высшим образованием?

- Конечно! Скажу больше - почти все были образованны. У меня, например, два диплома. Среди нас были и юристы, и психологи, и экономисты, и журналисты… Так что это миф, что в религию идут безграмотные люди, в религию идут люди размышляющие.

- Нурайим, с каким настроением, с какими чувствами вы возвращались домой?

- Это не передать никакими словами. Я вернулась в ходе операции "Жусан-2" в мае 2019 года.

Если честно, мы сначала боялись возвращаться, нам говорили: вы - жены террористов, состояли в ИГИЛ, и когда вы вернетесь, вас посадят, и будете гнить в тюрьме. Когда ехали, до последнего не верили, что Казахстан выполнит свое обещание и с нами обойдутся по-человечески. Но реальность превзошла все наши ожидания.

Нас встретили в высшей степени доброжелательно, участливо, с первой же минуты окружили заботой и вниманием, оказали и продолжают оказывать всяческую поддержку и помощь - социальную, правовую, морально-психологическую, материальную, какую хотите!

Для нас открыли реабилитационные центры, с нами работают лучшие специалисты - психологи, теологи, юристы, так что грех жаловаться. Любая наша просьба, любое обращение не остаются без внимания, тут же бегут, делают. И никто ни разу не упрекнул нас, что уехали, все разговаривают корректно, вежливо.

Единственная проблема у нас - это установление факта смерти, отцовства, потери кормильца, то есть наших мужей и сыновей, погибших в зоне боевых действий. Это большая бюрократическая процедура, которая далеко не всегда зависит от наших госорганов, и мы это понимаем.

Я безмерно рада, что вернулась в Казахстан. Казахстан - это Родина моего мужа, Родина моих детей, это прекрасная страна! Я сама из Иссык-Куля, я киргизка, но уже 14 лет живу в Казахстане. Муж из Костаная, он татарин.

Когда я сейчас слышу, что кто-то начинает критиковать власть и говорит, то не так, это не так, плохо живем, я говорю: "Вы не знаете, что такое плохо жить. У вас все есть, вы каждый день кушаете, кто хочет - найдет себе работу и заработает. У вас единство национальностей, единство народа, это - сила! Цените то, что у вас есть, любите и уважайте друг друга".

Пользуясь случаем, хотела бы выразить особую благодарность Управлению по делам религий города Алматы, муфтияту, имамам, общественным организациям и, конечно же, правительству.

В Сирии были люди со всей планеты, из многих стран мира, а многие ли из них вывезли свои граждан, женщин и детей?! Единицы. И во главе этих единиц стоит Казахстан! Уникальный, беспрецедентный опыт Казахстана в этом плане достоин уважения. Всем большое человеческое спасибо!

Дай Аллах, чтобы никогда больше нашей стране не пришлось вывозить своих граждан из зон террористической активности!

Это очень страшно, когда тебя используют…

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Наша справка:

Спецоперация "Жусан" началась 9 января 2019 года и продлилась шесть месяцев. За это время были проведены четыре этапа "Жусана".

5 февраля 2021 года состоялся 5-й этап, в ходе которого были эвакуированы 12 человек.

Благодаря гуманитарной акции из зон террористической активности были вывезены 607 казахстанцев, из них 37 мужчин, 157 женщин и 413 детей, из которых 34 - сироты. 303 - в возрасте до 7 лет, 105 детей - от 7 до 14 лет и 5 детей - от 14 до 18 лет.

27-28 ноября 2019 года органами безопасности была проведена еще одна спецоперация "Русафа", в ходе которой из иракских тюрем были эвакуированы отбывающие наказание казахстанские женщины с детьми. Были вывезены 14 детей: 6 мальчиков и 8 девочек. Из них почти все - 10 детей - были от 1,5 до 5 лет, остальные четверо – 6, 9, 10 и 13 лет.

zakon.kz выражает признательность Центру консультации и реабилитации при Управлении по делам религий г. Алматы за содействие при подготовке материала.

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Торгын Нурсеитова