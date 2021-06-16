Синоптики рассказали, какая погода будет в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте

Синоптики предоставили прогноз погоды на 17-19 июня в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, сообщает zakon.kz.

Нур-Султан

17 июня - переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 33-35 тепла.

18 июня - переменная облачность, днем - кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, ночью 5-10, днем 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 31-33 тепла.

19 июня - облачно, дождь, временами сильный дождь. Гроза. Днем - град. Ветер северо-западный 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 15-17 тепла.

Алматы

17 июня - переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 27-29 тепла.

18 июня - переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 27-29 тепла.

19 июня - переменная облачность, днем - кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 2-7, при грозе порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 30-32 тепла.

Шымкент

17 июня - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 33-35 тепла.

18 июня - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 34-36 тепла.

19 июня - переменная облачность, днем - кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 34-36 тепла.