В восьми областях страны объявлено штормовое предупреждение

17 июня объявлено штормовое предупреждение в нескольких областях Казахстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Карагандинской области местами ожидаются гроза, сильная жара 38 градусов. Местами ожидается чрезвычайно высокая пожарная опасность.

В Караганде днем ожидается гроза. В Жезказгане днем ожидается сильная жара 38 градусов.

В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, днем местами 15-20 м/с. В Бескарагайском районе ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.

В Костанайской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара до 38 градусов, местами ожидается чрезвычайная степень пожарной опасности. В Костанае днем ожидаются гроза, сильная жара до 35 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы до 15 м/с.

В Кызылординской области ожидается сильная жара до 40 градусов. Днем сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность.

В Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, местами 15-20 м/с. Днем местами сильная жара 35-38 градусов

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град. Ветер северный 9-14, днем местами 15-20 м/с. Днем на юго-востоке области ожидается сильная жара до 38 градусов. В Акжайкском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ожидаются гроза, град.

В Актюбинской области местами ожидаются гроза, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем местами 18 м/с. Днем местами сохраняется сильная жара до 40 градусов, чрезвычайно высокая пожароопасность. В Актобе ожидаются гроза, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы до 16 м/с. Сохраняется сильная жара до 37 градусов.