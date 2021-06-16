Суд вынес приговор бывшему руководству драмтеатра в Нур-Султане

Суд огласил приговор по делу о хищении денег драмтеатра им. М. Горького, сообщает zakon.kz.

16 июня районным судом №2 Алматинского района города Нур-Султан оглашен обвинительный приговор в отношении руководителей русского драмтеатра, представителей подрядных организаций и технадзора по факту хищения денежных средств, выделенных на капитальный ремонт и реставрацию театра, - сообщили в суде Нур-Султана.

Судом установлено, что директор драмтеатра Касенов Е., директор ТОО "Ади-Жан" Дастанов Д.Д. и эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА" Ербатыров Б. похитили 370,5 млн тенге, выделенные на капитальный ремонт театра, а также попытались украсть 94,2 млн тенге, выделенных на строительно-монтажные работы и поставку инженерно-технологического оборудования театру.

Также судом установлено, что Касенов и директор ТОО "Астана-Кокше" Байсалбеков похитили 32,5 млн тенге, выделенные на ремонтно-реставрационные работы, а также попытались украсть 17,1 млн тенге, выделенных на ремонтно-реставрационные работы.

Учитывая роль и степень участия каждого подсудимого в совершении преступлений, частичное возмещение ущерба (9 млн из 370,5 млн тенге) суд назначил:

- Касенову Е.Т. по ст. 189 ч. 4 п. 2; ст. 24 ч. 3, ст. 189 ч. 4 п. 2 УК РК - девять лет лишения свободы;

- Дастанову Д.Д., Байсалбекову А.Б. по этим же статьям - восемь лет лишения свободы;

- Ербатырову Б.С. по пособничеству по этим же статьям - семь лет шесть месяцев лишения свободы;

- Саттыбаеву Е.А. по ст. 371 ч. 2 УК РК - два года ограничения свободы;

- Кенжетаеву М.Ж. по ст. 280 ч. 1 УК РК - три года лишения свободы условно с применением ст. 63 УК.

Кроме того, суд назначил дополнительное наказание Касенову Е.Т. - пожизненное лишение права занимать должности на государственной службе, а Саттыбаеву Е.А. - сроком на три года.

С подсудимых и гражданских ответчиков взыскан ущерб. Приговор в законную силу не вступил, - добавили в столичном суде.

В январе 2020 года стало известно, что в Нур-Султане проводится досудебное расследование в отношении бывшего руководства театра им М. Горького и других лиц по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных на ремонт и реставрационные работы здания театра.