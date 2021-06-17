Водители автобусного парка в Семее бастуют

Водители крупного автобусного парка устроили забастовку, сообщает zakon.kz.

На большинстве маршрутов движение остановилось, передает КТК.

Причиной водители называют долги по зарплате и социальным отчислениям.

Мы половина государственные. 50% государственные мы. 50%. Где наши субсидии? Где наши страховки? Где наше все? Заработная плата? Мы же работаем с утра до ночи, правильно?

Поговорить с водителями и кондукторами приехали чиновники. Оказалось, что, работникам периодически задерживают выплаты. Долг на сегодня – 20 млн тенге. Нет пенсионных отчислений и медстрахования.

Люди в шоке и в течение года бастовали уже не раз. Предприятие постоянно сотрясают скандалы из-за обязательств перед банком и акиматами, а также судебные тяжбы из-за долгов. Работников просят подождать, пока все разбирательства закончатся. Хотя деньги пообещали выплатить уже в ближайшее время. В итоге к полудню автобусы вышли на линию.

Пока судебные все вот эти процедуры не закончатся, каким-то волевым решением… принимать мы тоже не имеем права, законодательно. И руководство парка также, поэтому, я думаю, немножко времени нужно подождать, и ясность будет в этом вопросе. Но вопрос социальных отчислений и вопрос заработной платы, он первоочередной. Поэтому с автобусным парком сейчас эти вопросы будем отрабатывать. советник акима города Семея Димитрий Гариков