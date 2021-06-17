11:26 17.06.2021
Рабочий погиб на стройке в Алматы
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В Алматы на стройке погиб рабочий, сообщает zakon.kz.
Информация о трагедии появилась на странице kris.p.almaty.official.
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Разбился строитель насмерть на Розыбакиева-Ходжанова 16 июня вечером, - говорится в публикации.
В полиции города отметили, что данный факт зарегистрирован.
Производство по уголовному делу осуществляет Управление полиции Бостандыкского района по территориальности. Будет проведен комплекс следственных мероприятий и экспертных исследований, по результатам чего будет принято процессуальное решение, - добавили в ведомстве.