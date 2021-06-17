В Казахстане стартует программа "Академия лидерства"

Фонд Булата Утемуратова запускает программу "Академия лидерства" в сотрудничестве с акиматами Туркестанской области и города Шымкент. Задача программы - поддержка и развитие лидерских качеств среди школьников 5-11 классов и обучение востребованным навыкам, которым не учат в школе.

Навыки коммуникации, выступление перед аудиторией, планирование и управление временем, самопрезентация и развитие уверенности в себе - всему этому ребят научат на занятиях по программе "Академия лидерства".

Первыми, кто начнет обучение в "Академии лидерства", будут ученики 5-11 классов городов Шымкент, Туркестан и Туркестанской области, а это более 15 000 детей. В течение следующих пяти лет к программе постепенно присоединятся Жамбылская, Кызылординская, Атырауская, Мангыстауская, Западно-Казахстанская, Актюбинская и Алматинская области, а общий бюджет программы составит 5 миллионов долларов США.

Молодые лидеры с активной гражданской позицией и современным мировоззрением - это требование времени. Поэтому очень важно воспитать сильных лидеров из современной молодежи для того, чтобы подрастающее поколение имело конкурентное преимущество в условиях глобализации, - сказал Умирзак Шукеев, аким Туркестанской области.

Школьники научатся эффективно использовать навыки коммуникации, критического мышления, публичных выступлений и ведения переговоров. Запланированы факультативные занятия, ежемесячные встречи, мастер-классы, лидерские тренинги с участием известных личностей и ежегодные конференции с награждением лучших учеников.

Молодые, успешные казахстанцы - Али Окапов, группа "Mezzo" и Дана Акилбекова - поддержали идею программы и рассказали, почему важно развивать лидерские навыки.

Мы с нетерпением ждем начала учебного года, когда ребята начнут обучение в "Академии лидерства". Это комплексная программа, благодаря которой через несколько лет мы сформируем среди молодежи устойчивый пул лидеров с активной жизненной позицией, которые смогут ярче раскрыться, проявить себя и показать свои таланты не только Казахстану, но и всему миру, - сказал Марат Айтмагамбетов, директор Фонда Булата Утемуратова.