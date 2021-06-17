Что приводит к выгоранию казахстанских врачей

Имитация цифровизации в медицине и заполнение графиков приводят врачей к выгоранию. Об этом заявила на заседании в Мажилисе по совершенствованию цифровизации в системе здравоохранения председатель Казахстанского общества врачей- гематологов Ирина Пивоварова, передает корреспондент zakon.kz.

К оставшимся в наследство от советского периода огромным тоннам отчетных форм прибавляются новые и новые. Хотим ли мы цифровизацию? Да. В чистом виде мы ожидали, что будут сформированы большие данные. Потому что медицинские данные, их совокупность, различные взаимодействия формируют различные клинические решения. Мы очень надеемся уйти от стуков пальцами по клавиатуре и перейти на дисплейные формы. То, что происходит сейчас, возможно, это этап развития, но это имитация цифровизации. Потому что тонны бумажных отчетов, которые мы унаследовали, просто перекочевали с бумаги на компьютеры. Мы продолжаем что-то вбивать, вносить таблицы, графики заполнять. Это приводит к профессиональному выгоранию. У нас есть даже такая шутка, что пациент мешает врачу работать. Потому что нам надо работать с пациентом, а не заполнять какие-то формы и отчеты, - заявила Пивоварова.

В качестве примера она привела лист врачебных назначений, который ненавидят все специалисты, работающие в стационаре.

Вот еще один ужас, который хотели бы озвучить. Это карта учета больного с острым коронарным синдромом. Слава Богу, я не кардиолог, и мне это не надо заполнять. Посмотрите на эти квадратики с "да" и "нет". Но если форма утверждена приказом, она перекочевывает в медицинские информационные системы, - добавила эксперт.

Самое большое зло, по ее словам, это отчетные формы, ряд из которых находятся в приказе по учетным формам.

Так, например, врачи для получения данных по койко-местам в медорганизации в 9 утра в режиме реального времени получают информацию о свободных койках. Также нужно передавать графики операционных, графики отпусков, планируемые даты госпитализации.

А знаете для чего? Чтобы система автоматически поставила дату госпитализации. На самом деле дату госпитализации определяют самостоятельно стационары. Вот эта автоматическая дата, которая должна была нам помочь, заставляет нас передавать огромное количество информации, и на ее основе не принимаются никакие решения, - уточнила председатель Казахстанского общества врачей-гематологов.

Она добавила, что на сегодняшний день цифровизация должна служить несколько иначе. Как, например, в вопросах дистанционных консультаций.

В период пандемии дистанционные консультации могли бы изменить парадигму здравоохранения Казахстана. Мы могли бы использовать тех, кто сейчас находится в декрете, на пенсии и карантине. Поверьте, это очень умные врачи. Мы могли бы использовать даже наших коллег из-за рубежа. Я провела маленький эксперимент - записалась на дистанционные консультации, оплатила 90 евро, чтобы поговорить с коллегой. Я с ним говорила по зуму. Но сейчас реализовать дистанционную услугу невозможно. Вышел приказ и следовать по нему невозможно, чтобы организовать дистанционную консультацию. Стоит она 530 тенге. В такую сумму оценили труд врача. Не хочу критиковать, хочу призвать, чтобы консолидировать усилия, управлять данными, а не отчетами, вести пациента, а не формы, - заключила Пивоварова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан