Детско-юношеский спорт развивают в Павлодарской области

Детско-юношеский спорт за счет подушевого финансирования секций развивают в Павлодарской области. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил глава региона Абылкаир Скаков.

Сейчас в регионе работают 22 детско-юношеские школы, где занимается более 25,5 тысячи детей. За счет подушевого финансирования спортивных секций в течение трех лет мы планируем охватить еще по меньшей мере 13 тысяч детей, - рассказал Абылкаир Скаков.

По его словам, в Павлодарской области продолжается расширение спортивной инфраструктуры в рамках развития массового спорта. Так, в этом году в селе Жетекши был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс. Всего в этом году в Павлодарской области планируется ремонт и строительство 13 спортивных объектов, в том числе полноразмерных футбольных полей в сельской местности. Между тем в 2020 году в регионе обновили и возвели более 40 спортивных сооружений.

Кроме того, на пресс-конференции Скакова стало известно о 150 проектах благоустройства, реализуемых в этом году в селах Павлодарской области. В частности, программой "Ауыл - ел бесігі" охвачены 22 населенных пункта, где отремонтируют и построят 65 километров дорог, 11 объектов спорта и культуры, 14 школ.

В село в этом году отправились и организаторы региональной программы поддержки малого и среднего бизнеса Business Ertis. Программа была запущена в начале этого года и изначально имела пять направлений: поддержка инновационных, социальных, экологических проектов, привлечение инвестиций и адресная помощь субъектам МСБ. По данным местного профильного ведомства, Business Ertis показала хорошие результаты и масштабировалась на районы области. По озвученным на пресс-конференции данным, с начала года в экономику Павлодарской области было привлечено 134,6 млрд тенге, что на треть больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Число субъектов МСБ с начала года выросло на 350, объемы торговли - на 30 млрд тенге.