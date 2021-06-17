Ужасающие кадры обрыва кабины с людьми на канатной дороге появились в Сети

СМИ опубликовали видео с моментом обрыва кабины на канатной дороге Стреза-Моттароне, сообщает zakon.kz.

Трагедия произошла 23 мая. Кабина перевозила людей из курортного городка Стреза на гору Моттарроне в Пьемонте и рухнула на крутой, поросший лесом склон.

Как отмечает Униан, погибли 14 человек, среди которых двое детей. Выжить удалось только пятилетнему мальчику.

Обрыв каната произошел на самом высоком участке маршрута в 300 м от вершины горы.

Генпрокуратура Италии позже задержала трех человек, подозреваемых в аварии на канатной дороге. По версии следствия, трос, по которому двигалась кабина, оборвался из-за отказа системы экстренного торможения. При этом тормозная система была повреждена уже несколько недель, и должностные лица канатной дороги знали об этом, - говорится в публикации.