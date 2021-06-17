Депутат раскритиковала расходы квазигоссектора на яхты и конюшни

При рассмотрении отчетов Правительства и Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета в Сенате Парламента РК депутат Ольга Перепечина подвергла критике расходы квазигоссектора и предложила установить лимиты на эти расходы, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Перепечиной, управление активами в квазигоскомпаниях не всегда способствовало приумножению национальных ресурсов и росту их благосостояния, а систематическое бюджетное финансирование субъектов квазигосударственного сектора не мотивирует их к рациональному использованию средств.

Результаты инвестиций портфельных компаний в отдельные проекты практически сведены к нулю. К примеру, в АО «НК КТЖ» не- окупаемые проекты занимают 75% от всех реализованных проектов, это 12 из 16. Также имеется практика привлечения сторонних организаций для оказания консультационных услуг при наличии в штате соответствующих специалистов. При этом отсутствуют единая методология и расчеты стоимости ставок консультантов и других затрат, - указала сенатор.

Депутат добавила, что необходимо регламентировать лимиты данных административных расходов.

Кроме того, есть вопросы по наличию на балансе субъектов квазигоссектора непрофильных активов: моторная яхта, спортивно-оздоровительный комплекс с лыжными трассами, кафе, гостиницей, конюшней и другой инфраструктурой - с затратами на их приобретение и содержание, которые не приносят коммерческой выгоды. Необходимо предусмотреть оценку эффективности квазигосударственного сектора в вопросе управления портфелем с акцентом на конкурентоспособность, рентабельность и финансовую устойчивость, - подчеркнула парламентарий.

Оксана Скибан, Нур-Султан