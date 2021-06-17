Экс-девушка Бена Аффлека закрутила роман с руководителем Tinder

Бывшая возлюбленная американского актера Бена Аффлека Ана Де Армас закрутила роман с руководителем Tinder Полом Букадакисом, сообщает zakon.kz.

В январе 2021 года Бен Аффлек объявил о расставании с актрисой Аной Де Армас, с которой он познакомился на съемках триллера "Глубокие воды" осенью 2019 года. Отмечается, что тогда Аффлек и Армас играли разлюбивших друг друга супругов.

По информации Lenta.ru, сейчас девушка тайно встречается с Полом Букадакисом. Они познакомились через друзей. Букадакис уже познакомил ее со своей семьей.

Пол Букадакис был соучредителем и генеральным директором компании Wheel, которая была приобретена Tinder в 2017 году. Он стал вице-президентом Tinder по особым инициативам и работал над созданием контента для сайта.

Недавно стало известно, что поп-певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек снова вместе. До этого они провели совместный отпуск на горнолыжном курорте в Монтане.

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