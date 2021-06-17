В Верховной Раде устроили массовую драку

На заседании Верховной Рады Украины парламентарии устроили массовую драку, сообщает zakon.kz.

Как отмечает РИА Новости, это произошло из-за высказывания народного депутата от партии "Слуга народа" Никиты Потураева.

Потасовка произошла во время рассмотрения поправок к законопроекту о реформе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Здесь спрашивали, когда закончится эпоха бедности... А закончится она тогда, когда восставший народ вытянет эту фракцию ("Оппозиционная платформа - За жизнь" - ред.), совокупное состояние которой сопоставимо с годовым бюджетом Украины, и расстреляет, - сказал Потураев с трибуны.

После этого к трибуне подошли представители фракции "Оппозиционной платформы", к которым обращался глава комитета, и началась потасовка.

После небольшого перерыва Потураев извинился за свое высказывание, отметив, что его слова "не были призывом к насильственным действиям, и никто в зале не заслуживает репрессий".