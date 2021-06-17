Nexia попала под грузовик в Нур-Султане

17 июня 2021, 17:01
Фото: кадры из видео

ДТП со смертельным исходом произошло в столице, сообщает zakon.kz.

Около 12:18 34-летний водитель автомашины марки Shacman, следуя по трассе Астраханская со стороны города в сторону пос. Талапкер, заблаговременно не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части дороги и при маневре допустил столкновение с автомашиной марки Nexia под управлением 52-летнего водителя, который следовал в попутном направлении. пресс-служба ДП Нур-Султана

В результате ДТП водитель Nexia от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело. пресс-служба ДП Нур-Султана


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