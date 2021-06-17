Старинный купеческий особняк разрушили в Семее - акимат обратился в полицию

Отдел культуры и развития языков акимата города Семея обратился в правоохранительные органы из-за разрушения старинного здания города - бывшего купеческого особняка, передает zakon.kz.

В г. Семей Восточно-Казахстанской области произошло несанкционированное разрушение стены бывшего купеческого особняка, который в настоящее время проходит историко-культурную экспертизу с целью установления его исторической значимости и степени сохранности, пишет пресс-служба акима ВКО.

Отмечается, что ранее владелец здания построил рядом с ним торговый дом и планировал снести бывший особняк, чтобы возвести на его месте жилой дом. В рамках рабочего визита в Семей, аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов встречался с предпринимателем и в ходе беседы с ним сообщил, что власти намерены выделить финансовые средства на приведение строения в первозданный вид. Также он отметил, что местные исполнительные органы подготовили документы, необходимые для подтверждения исторической ценности здания.

По информации управления культуры ВКО, процесс придания старинному зданию статуса памятника истории и культуры местного значения уже запущен, поэтому владелец должен обеспечивать его сохранность.

Здание пока не входит в государственный список памятников истории и культуры, однако 9 июня на заседании областной комиссии по охране памятников истории и культуры был рассмотрен вопрос придания ему статуса памятника истории и культуры местного значения», сообщила исполняющая обязанности руководителя управления культуры ВКО Раушан Нурмуханова.

Таким образом, по ее словам, с 9 июня владелец бывшего особняка купца должен обеспечивать его сохранность. Вместо этого он допустил разрушение одной из стен здания.

По данному факту Отдел культуры и развития языков Семея обратился в правоохранительные органы. Если выяснится, что особняк пострадал от рук хозяина, в его отношении будет заведено уголовное дело.