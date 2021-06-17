Токаев высказался о крупном пожаре на заводе в Жанаозене

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу крупного пожара на заводе в Жанаозене, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

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В Мангистауской области более 90% автотранспорта используют сжиженный газ. Основным поставщиком в регионе является Казахский газоперерабатывающий завод (КазГПЗ). Его основное оборудование изношено на 90%. Аварийные остановки завода могут оставить население без моторного топлива. На этом фоне затягивание вопроса по строительству нового газоперерабатывающего завода на базе КазГПЗ несет не только экономические, но и социальные риски, – сказал глава государства.

Также он поручил правительству совместно с фондом "Самрук-Казына" активизировать работу в данном направлении для того, чтобы новый завод был введен в эксплуатацию не позднее 2023 года.

16 июня в 23.15 произошло возгорание воздушного холодильника компрессорного цеха ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод" в г. Жанаозен Мангыстауской области. В Министерстве энергетики РК заверили, что количество сжиженного нефтяного газа на складах готовой продукции завода обеспечит потребность региона ориентировочно на двое суток (порядка 1,2 тыс. тонн).

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Согласно информации акимата Мангыстауской области, в регионе на базах хранения имеется остаток сжиженного газа еще на трое суток (порядка 1,5 тыс. тонн).