Ускорение месячной инфляции отметил Нацбанк Казахстана в 13 регионах

Национальный банк Казахстана отметил увеличение темпов роста инфляции в мае в ряде регионов, передает zakon.kz.

Ускорение месячной инфляции отмечено в 13 регионах, замедление - в четырех регионах, - пишет пресс-служба Нацбанка.

Наибольшее увеличение темпов роста в мае отмечено в Туркестанской и Жамбылской областях (на 1,0%). Годовая инфляция оказалась выше общереспубликанского уровня в 10 регионах, среди которых наибольшее значение зафиксировано в Мангыстауской и Актюбинской областях (8,3% и 8,1%, соответственно).