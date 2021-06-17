Сборные Дании и Бельгии встретились во втором матче группы В чемпионата Европы-2020, сообщает zakon.kz.

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Матч Дании и Бельгии приостановили на несколько секунд на 11-й минуте. Сделали это в честь футболиста Кристиана Эриксена, потерявшего сознание на прошлой игре.

К слову, датчане пока выигрывают со счетом 1:0.

12 июня первый матч группы В чемпионата Европы-2020 между Данией и Финляндией был остановлен. Причина - Кристиан Эриксен в самой концовке первого тайма матча потерял сознание и рухнул на поле. Его госпитализировали, а матч был отложен. Спустя некоторое время датчане и финны все-таки вернулись на поле. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу сборной Финляндии.

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