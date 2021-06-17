Несколько миллиардов за три дня потерял 15-й в списке богатейших людей мира

Индийский миллиардер и предприниматель Гаутам Адани с начала недели потерял около 9 млрд долларов, передает zakon.kz.

Личное состояние бизнесмена за три дня сократилось примерно на 9 млрд долларов из-за падения цены акций его компании Adani Group. К закрытию биржевых торгов 16 июня оно составляло 67,6 млрд долларов, при этом 17 июня бумаги группы продолжали дешеветь, - пишет lenta.ru.

Как уточняется, в цене акции начали падать 14 июня, так как национальный депозитарий акций Индии заморозил счета трех зарегистрированных на Маврикии фондов из-за недостатка информации об их владельцах. Основной частью активов этих фондов являются акции компаний Адани.

Сама Adani Group назвала эту информацию "вопиюще неверной" и заявила, что она была призвана "намеренно ввести в заблуждение инвестиционное сообщество". В двух из трех фондов, Albula и APMS, 17 июня заявили, что работают в обычном режиме, но при этом не ответили на вопросы о том, почему им принадлежит столько акций компаний Адани, и отказались раскрыть имена своих инвесторов, - пишет издание.

Еще в начале июня состояние Адани достигало 80 млрд. Согласно данным Bloomberg, после падения стоимости акций на этой неделе индийский предприниматель остается 15-м в списке богатейших людей планеты.