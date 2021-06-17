Рабочего задавило грузом на строящемся объекте в Алматы

При грузоподъемных работах на строящемся объекте компании "BI GROUP" насмерть задавило рабочего, передает zakon.kz.

Рабочего насмерть задавило грузом на строящемся объекте. При грузоподъемных работах на уровне десятого этажа на мужчину упал строительный материал. От полученных травм он скончался на месте, - сообщает телеканал "Астана".

В строительной компании рассказали, что погибший проходил инструктаж по технике безопасности и был обеспечен всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Степень возможной вины причастных лиц устанавливается. На данный момент службами департамента труда ведется расследование, официальное заключение выйдет по его итогам. Наша компания берет данный инцидент на особый контроль для оказания всей необходимой помощи семье погибшего, - ответили в компании "BI GROUP".

Заведено уголовное дело.