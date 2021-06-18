Какие регионы Казахстана в ”красной” и ”желтой” зонах

18 июня 2021, 08:58
Фото: РБК

Минздрав обновил информацию по "красной", "желтой" и "зеленой" зонам эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, сообщает zakon.kz.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах РК на 18 июня 2021 года, в "красной" зоне по-прежнему находится город Нур-Султан.

В "желтой" зоне: Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангыстауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.


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