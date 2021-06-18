Назначен руководитель аппарата Минздрава РК

Батырбек Абдильдин назначен руководителем аппарата Министерства здравоохранения РК, сообщает zakon.kz.
Приказом министра здравоохранения РК Абдильдин Батырбек Султанович назначен на должность руководителя аппарата Министерства здравоохранения Республики Казахстан, - говорится в сообщении primeminister.kz.
Батырбек Абдильдин родился в 1982 году в Костанайской области. Трудовую деятельность начал в 2001 году в качестве представителя иностранной коммерческой организации в Казахстане.
В 2002-2005 гг. - специалист; начальник отдела госзакупок; заместитель директора АО "Курылыс консалтинг" Министерства индустрии и торговли РК.
В 2005-2009 гг. занимал руководящие должности в частных организациях.
В 2009-2011 гг. - руководитель отдела госзакупок и материального обеспечения; заместитель директора РГП "Центр внедрения современных медицинских технологий".
В 2011-2015 гг. - заместитель главного врача ГКП "Городская больница №1 акимата г. Астаны".
В 2015-2020 гг. - трудился в частном секторе.
В 2018-2019 гг. - исполнительный директор Ассоциации медицинского туризма Казахстана.
С сентября 2020 года по настоящее время - руководитель Проектного офиса Министерства здравоохранения РК.
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