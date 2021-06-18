Экс-замакима Алматинской области стал главой Комитета культуры

Акан Абдуалиев назначен на должность председателя Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК, сообщает zakon.kz.

Приказом министра культуры и спорта РК Абдуалиев Акан Жылкышыбаевич назначен на должность председателя Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК, - говорится в сообщении primeminister.kz.

Акан Абдуалиев родился в 1975 году в Алматинской области. Трудовую деятельность начал в 1996 году в должности исполнителя Алматинской областной филармонии им. Суюнбая.

В 2003-2004 гг. - исполнитель РГКП "Қазақконцерт".

В 2005-2007 гг. - преподаватель в РГКП "Республиканский эстрадно-цирковой колледж им. Ж. Елебекова".

В 2007-2008 гг. - преподаватель в РГУ "Казахская национальная консерватория им. Курмангазы".

В 2008-2015 гг. - заместитель директора; директор РГУ "Республиканская казахская специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных детей им. А. Жубанова".

В 2015-2016 гг. - директор РГКП "Казахская государственная филармония им. Жамбыла".

В 2016-2018 гг. - руководитель Управления культуры, архивов и документирования Алматинской области.

В 2018-2019 гг. - заместитель акима Алматинской области.

С августа 2019 года по настоящее время - ректор РГУ "Казахская национальная академия искусств им. Т.К. Жургенова".