Пьяный россиянин сжег в печи своего внука

18 июня 2021, 11:15
Фото: glavcom.ua

В селе Бутырское Курганской области пьяный дед отправил в горящую печь внука, сообщает zakon.kz.

Трагедия произошла 10 января.

По данным Kurgan.ru, мужчине оставили для присмотра полуторагодовалого внука.

Дед посадил мальчика на качели, из которых тот выпал и потерял сознание. Желая скрыть это, мужчина положил ребенка в раскаленную печь и запер задвижку, - говорится в сообщении.

От полученных ожогов малыш скончался.

Суд приговорил деда к 19 годам колонии строгого режима.


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