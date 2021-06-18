Пьяный россиянин сжег в печи своего внука

В селе Бутырское Курганской области пьяный дед отправил в горящую печь внука, сообщает zakon.kz.
Трагедия произошла 10 января.
По данным Kurgan.ru, мужчине оставили для присмотра полуторагодовалого внука.
Дед посадил мальчика на качели, из которых тот выпал и потерял сознание. Желая скрыть это, мужчина положил ребенка в раскаленную печь и запер задвижку, - говорится в сообщении.
От полученных ожогов малыш скончался.
Суд приговорил деда к 19 годам колонии строгого режима.
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