Из-за суицида отца ведущий "Орла и решки" не хочет жениться

На "ДНК-шоу" блогер Ян Топлес рассказал Лолите Милявской, почему долго встречается с девушками, но так и не женится на них, сообщает zakon.kz.

По информации СтарХит, он уже долгое время встречается со своим генеральным продюсером Екатериной. Несмотря на красивые отношения, до загса телезвезда может так и не дойти. Причиной тому - старая травма, которая все еще дает о себе знать.

Он потерял отца в возрасте 4 лет. Его отец покончил с собой на его глазах.

Я помню себя только с этого момента, когда мой отец вешается. Я не понимал, что конкретно происходит, но осознавал. Тогда очень много людей пили, он в том числе, - сказал Ян.

Пережитый стресс сильно отразился на блогере.

Я не подпускаю к себе близко людей. У меня возникает страх потери: если я подпущу близко, они уйдут. Поэтому я до сих пор не женат: вдруг я женюсь, у меня будут дети, а вдруг от меня уйдут? У меня страшные картинки перед глазами. Я потерял для себя что-то очень теплое, папа был хорошим. Я и друзей к себе не подпускаю, - сказал блогер.

При этом Ян не скрывает, что его отношения зачастую длятся достаточно долго.