О смелых решениях Токаева рассказал Абаев

Даурен Абаев в авторской программе Александра Трухачева "Открытый диалог" рассказал о роли Касым-Жомарта Токаева за двухлетний период президентства, сообщает zakon.kz

По словам первого заместителя руководителя Администрации Президента, два года президент успешно выполнял роль кризис-менеджера.

На первые два года президентства Токаева выпали очень непростые испытания. Главное из них - пандемия коронавируса. Не стоит забывать о чрезвычайных ситуациях, которые произошли в стране. Это взрывы в Арыси, кордайские события, паводки в Мактаарале. Поэтому, прежде всего, эти два года президент успешно выполнял роль кризис-менеджера. Часто ему приходилось принимать сложные, но смелые решения, которые даже в самую трудную минуту консолидировали наше общество, - заявил Абаев.

Еще одной знаковой особенностью президентства Токаева является внедрение "слышащего государства".

Абаев уточняет, что это очень своевременный, нужный концепт.

Это не просто принцип или идея, это политика. И медленно, но верно на самых разных уровнях государственного управления понимание этой политики приходит. Важно не путать "слышащее государство" с ориентацией на общественное мнение, - отметил первый замруководителя Администрации.

Он указал на то, что у государства должен быть важный и серьезный инструментарий для фиксирования всех изменений.

Это, конечно, коммуникации с гражданами, социология, экспертно-аналитическая составляющая и многое другое. Все эти компоненты в органах власти, особенно в Администрации Президента, конечно же, серьезно усиливаются. Мы должны понимать идею главы государства, только "слышащее государство" способно трансформироваться в справедливое государство, а справедливость - краеугольный камень предвыборной кампании Токаева, - сказал Абаев.

На вопрос об имитации демократии и критике реформ Токаева Абаев заявил, что это обесценивание работы государства.

Есть у нас такая категория ангажированных экспертов, которые разными словами годами говорят об одном и том же. Ведь самый легкий путь завоевать популярность у аудитории - критика государства и пессимизм. А гораздо сложнее попытаться системно оценить нововведения. Важно понимать: в политике не бывает имитации. Это устаревший подход, - заключил он.