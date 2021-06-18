Жвачку от COVID-19 разрабатывают в России

18 июня 2021, 12:35
Фото: pixabay.com

В России начали разработку лекарства от COVID в виде жвачки, передает zakon.kz.

По данным РБК, разработкой препарата занимается Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны РФ, который ранее совместно с Научно-исследовательским центром (НИЦ) им. Гамалеи участвовал в создании вакцины "Спутник V".

Да, работы в данном направлении ведутся, - подтвердил агентству директор ЦНИИ Сергей Борисевич.

По словам источников, специалистами военного института разрабатывается мукозальная вакцина против коронавирусной инфекции в виде жевательных таблеток и пастилы.

После испытаний препарат будет включаться в различные схемы лечения и профилактики коронавирусной инфекции, - сказал собеседник агентства.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции - векторная "Спутник V" от Центра им. Гамалеи, пептидная "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор", основанная на инактивированном вирусе "КовиВак" от Центра Чумакова и "Спутник Лайт".


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