Более пяти тысяч акмолинцев улучшат свои жилищные условия

За три года реализации программы "Нұрлы Жер" квартирный вопрос решили 14 тысяч акмолинских семей.

Об этом сообщил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций, посвященном социально-экономическому развитию региона по итогам 5 месяцев 2021 года.

По данным Управления внутренней политики области, регион не сбавляет обороты в жилищном строительстве и в этом году.

Из запланированных в 2021 году 655 тысяч кв. м жилья - это более 5 тысяч квартир - на сегодня уже введено 200 тысяч кв. м - свыше 1300 квартир, - отметил Маржикпаев.

Активная застройка продолжается и в областном центре. Из 21 строящегося жилого дома в этом году запланировано сдать 18.

По словам руководителя региона, строительством доступного жилья охвачены 9 районов, города Кокшетау и Степногорск.

За счет государственных инвестиций в области строится 71 дом, из них 34 дома будут введены в этом году, в том числе 23 арендных и 11 кредитных домов, - подчеркнул Ермек Маржикпаев.

Новые возможности и спрос на приобретение жилья дала программа "Бақытты отбасы". Обладателями льготного жилья стали 362 семьи.

К слову, для социально уязвимых категорий в области запланирована 551 арендная квартира, в том числе 179 квартир для многодетных семей.