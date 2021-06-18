Инспектора посадили на шесть лет за пытки осужденного в Алматы 

18 июня 2021, 13:13
Фото: Zakon.kz

Осужден инспектор режимного отдела и охраны Учреждения ЛА-155/18 КУИС МВД РК по городу Алматы, сообщает zakon.kz.

8 июня приговором Турксибского районного суда города Алматы к 6 годам лишения свободы приговорен инспектор режимного отдела и охраны Учреждения ЛА-155/18 КУИС МВД РК по г. Алматы Ережепов Б.Б. (ст.362 ч.4 п.1,2 УК).

Он подозревался в применении физического насилия специальными средствами (наручников и резиновой палки) в отношении осужденного, тем самым причинил существенный вред здоровью, законным правам и интересам осужденного, - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.


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