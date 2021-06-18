Часть зданий в Турксибском районе Алматы на неделю отключат от горячей воды

18 июня 2021, 13:22
Фото: pixabay.com

Часть зданий в Турксибском районе Алматы на неделю отключат от горячей воды, сообщает zakon.kz.

С 21 по 25 июня горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Турксибского района в контуре улиц:

  • Орджоникидзе – Гете – Кожедуба – Читинская;
  • Щелково – Элеваторская – Суюнбая – Щелково;
  • Кассина – Бехтерева – Буденного – Жумабаева;
  • Урицкого – Нурсая – Бейсебаева – Бартольда.

Ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ водогрейного оборудования в котельных, запланированных в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону и минимизации рисков в процессах производства и передачи теплоэнергии потребителям, - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».


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