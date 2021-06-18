Акушер-гинеколог брал деньги с рожениц в Алматы 

В Алматы акушер-гинеколог брал деньги с рожениц, сообщает zakon.kz.

3 июня приговором Бостандыкского районного суда города Алматы осуждены: директор КГП на ПХВ «Центр перинатологии и детской кардиохирургии» Бодыков Г.Ж. к штрафу в размере 27 300 тыс. тенге;

акушер-гинеколог частных медицинских организаций гр. Быковский В.И. - 3 года ограничения свободы.

Бодыков подозревался в получении с декабря 2020 года по март 2021 года через посредника Быковского взятки на общую сумму 780 тыс. тенге от 5-ти рожениц и их родственников за прием указанных рожениц в Перинатальном центре и оказание им благоприятных условий при родах. (Уголовное дело завершено в порядке ст. 615 УПК), - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.