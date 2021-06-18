На видео попал момент задержания убийцы в Кызылорде

В Кызылорде задержан особо опасный преступник, сообщает zakon.kz.

34-летнего мужчину обвиняют в убийстве.

Осенью 2018 года в Кызылорде на пересечении центральных улиц им.Яссауи и Бокей хана напротив заправки HELIOS в обеденное время в автомашине Toyota Land Cruiser Prado двумя выстрелами из обреза в область груди был застрелен житель столицы. В декабре полиция установила подозреваемого, но он пустился в бега, - уточнили в пресс-службе МВД РК.

Через три года разыскиваемый задержан в областном центре, рано утром в частном доме у родственников.

При задержании он вновь пытался скрыться и оказывал сопротивление сотрудникам полиции. Подозреваемый в убийстве скрывался в съемных жилищах Алматы, Алматинской областей. Использовал для связи телефонные номера, которые регулярно менял, - добавили в ведомстве.

В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания.