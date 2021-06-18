На 28 млн тенге оштрафовали бизнесмена за дачу взятки в Кокшетау

В Кокшетау за дачу взятки на 28 млн тенге оштрафовали бизнесмена, сообщает zakon.kz.

2 июня приговором Кокшетауского городского суда индивидуальный предприниматель Сатыбалдин К.К. (ст. 367 ч. 2 УК РК) осужден к штрафу в размере пятикратной суммы взятки - 28 932 000 тенге - со сроком три месяца для оплаты, - сообщили в Антикоррупционной службе.

Он подозревался в даче взятки руководителю ГУ "Управление культуры, архивов и документации Акмолинской области" Бикеневу Р.Т. в размере 5 786 400 тенге за подписание актов выполненных работ по заключенным договорам о госзакупках по изготовлению и установке пяти скульптурных композиций, расположенных вдоль автомагистрали "Нур-Султан-Щучинск", реализуемых в рамках госпрограммы "Рухани Жаңғыру".

Ранее Бикенева приговорили к семи годам лишения свободы по двум статьям УК РК: ст. 366 ч. 3 п. 3, ст. 189 ч. 3 п. 2.