35 тысяч сельчан будут обеспечены центральным газом в Акмолинской области

Вопрос газоснабжения региона находится на постоянном контроле местных властей. О том, какая работа проведена на сегодня, рассказал на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

По данным Управления внутренней политики, руководитель региона отметил, что обеспечение газом является стратегически важным вопросом.

Продолжается работа по газификации 20 населенных пунктов Аршалынского и Целиноградского районов. Возможность подключения к "голубому топливу" получат более 35 тысяч человек в сельской местности, - подчеркнул спикер.

Строительство газораспределительных сетей для подключения к магистральному газопроводу "Сарыарка" разделено на две очереди. Из республиканского бюджета предусмотрено финансирование данных проектов до 2023 года. Заключены договора по 13 проектам газификации 20 населенных пунктов Аршалынского и Целиноградского районов с населением 35 тысяч человек.

Также на стадии разработки проектная документация еще 8 населенных пунктов Целиноградского района, где проживает порядка 95 тысяч человек.

До конца этого года планируется обеспечить природным газом села Акбулак, Актасты, Арнасай, Бабатай, Турген, Донецкое, Анар, Берсуат, Байдалы, Волгодоновка, Разъезд 42, Койгельды Аршалынского района с населением более 7 тысяч человек, - заключил Ермек Маржикпаев.

К слову, строительно-монтажные работы по второй очереди будут начаты в следующем году с поэтапным завершением в 2023-м.