В Акмолинской области газифицируют более 20 населенных пунктов

К 2024 году завершатся работы по подключению к магистральному газопроводу большинства населенных пунктов в двух районах Акмолинской области, об этом на пресс-конференции в СЦК рассказал аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, пишет zakon.kz.

По словам акима, в области на данный момент продолжаются работы по газификации 20 населенных пунктов Аршалынского и Целиноградского районов.

С полным введением первой очереди возможность подключения к голубому топливу получат более 35 тысяч жителей сельской местности.

Кроме того, Ермек Маржикпаев отметил, что разрабатывается проектная документация по подключению к магистральному газопроводу "Сары-Арка" жителей Целиноградского района.

На сегодня разрабатывается проектная документация еще восьми населенных пунктов Целиноградского района, а это более 100 тыс. жителей.

Аким области пояснил, что строительно-монтажные работы второй очереди будут начаты в 2022 году с поэтапным завершением в 2023 году. К 2024 году к газопроводу планируется подключить большинство населенных пунктов Целиноградского и Аршалынского районов.

Из 20 населенных пунктов Аршалынского района работы по подключению 14 населенных пунктов планируем завершить в этом году. Всего к 2024 году большинство населенных пунктов двух районов будет подключено к газопроводу.

Ермек Маржикпаев высказался о принятых мерах в ответ на неоднократные обращения жителей поселков Аксу и Бестобе (г. Степногоск) о деятельности золотоизвлекательной фабрики, согласно которым предприятие негативно влияет на экологию и здоровье жителей.

В рамках "слышащего государства" для нас очень важна работа с населением. Конечно, мы не могли не отреагировать на неоднократные обращения жителей.

Ермек Маржикпаев отметил, что госорганами проводятся проверочные мероприятия в отношении АО "АлтынАлмас" и "Казахалтын".

В связи с неоднократными обращениями жителей поселков Аксу и Бестобе госорганами проводятся проверочные мероприятия. По поселку Бестобе создана рабочая группа, в которую вошли члены инициативной группы, руководство завода, представители местных исполнительных органов.

По словам акима области, по поселку Аксу также ведутся переговоры с членами инициативной группы, представителями предприятий АО "АлтынАлмас", "Казахалтын" .

В отношении компаний разработана дорожная карта по решению проблемных вопросов населения и развитию поселков. На сегодняшний день компании участвуют в соцпроектах. К примеру, "Казахалтын" планирует построить школу в Бестобе.

Как отметил Ермек Маржикпаев, данные вопросы находится на особом контроле в акимате области.