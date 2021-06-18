18-летний житель Аксу прокатился на крыше автобуса

В Аксу 18-летний парень прокатился на крыше автобуса, сообщает zakon.kz.

Его привлекли к ответственности.

17 июня около 13.00 по улице Астана молодой человек с автобусной остановки перепрыгнул на крышу городского автобуса и проехался. При движении автотранспорта он выражался нецензурной бранью. Нарушителем оказался 18-летний гражданин. В отношении его возбуждено административное производство по статье 434 КРКоАП, - сообщили в полиции области.

Молодой человек на такой шаг пошел ради "хайпа" в соцсети.