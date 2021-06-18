COVID-19 в Казахстане. Еще 71,5 млрд тенге выделят на выплаты медикам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что в условиях пандемии государство приняло широкий пакет стимулирующих мер, направленных на поддержку врачей и всего медицинского персонала, сообщает zakon.kz.

Только на надбавки и страховые пособия медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом, было направлено около 180 миллиардов тенге. Правительство дополнительно выделит на эти цели 71,5 миллиарда тенге, чтобы продолжить выплаты до октября текущего года. Мы начали поэтапное повышение зарплат врачей. Этот процесс будет продолжаться, - сказал глава государства.

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