Súıikti аstana: стартовал конкурс на лучшую фотографию столицы

В честь Дня столицы объявлен конкурс Súıikti аstana с призовым фондом 950 тысяч тенге.

В этом году столице Казахстана исполняется 23 года. В честь праздника у всех казахстанцев есть возможность поучаствовать в конкурсе на лучшую фотографию главного города страны. Прием заявок продлится до 21 июня 2021 года.

Победитель конкурса получит 300 тысяч тенге. Приз за 2 место - 200 тысяч тенге, за 3 место - 100 тысяч тенге. Призерам с 4 по 10 место вручат по 50 тысяч тенге.

Итоги конкурса Súıikti аstana будут подведены 6 июля 2021 года до 15.00 по времени Нур-Султана.

К участию принимаются оригинальные фото, сделанные в городе Нур-Султан, не публиковавшиеся ранее ни в одном из визуальных средств информации (включая рекламу, базы данных фотоматериалов, социальные сети и пр.), все авторские права на которые принадлежат участнику. Стоит отметить, что принять участие могут казахстанцы старше 18 лет, при этом за все время конкурса допускается не более одного фото от участника.

С подробными правилами конкурса можно ознакомиться на странице аккаунта Súıikti аstana в Instagram по ссылке.

День столицы в Казахстане ежегодно отмечается 6 июля. Именно в этот день было принято постановление Верховного Совета Казахстана о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу (нынешнее название - Нур-Султан). Спустя 3 года Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым было принято окончательное решение о переносе столицы. Сегодня главный город страны является одной из самых молодых столиц мира и динамично развивающихся мегаполисов.