Ровесник независимости Казахстана работает в Костанайской академии МВД

В Академии МВД РК имени Ш. Кабылбаева работает ровесник независимости - Алишер Нурахметов.

К 30 годам он достиг многих успехов, шагая в ногу с независимым Казахстаном. Капитан полиции является кандидатом в мастера спорта по рукопашному бою, за плечами - служба в следственном изоляторе и службе пробации. Однако самым главным достижением и гордостью в своей жизни он считает рождение дочери Дарии, которую безмерно любит и старается все свободное время посвящать ей.

В 2009 году А. Нурахметов поступил в Академию КУИС. 4 года курсантской учебы пролетели незаметно. Дружный коллектив, отличный профессорско-преподавательский состав - все это стало началом его трудового пути.

Получив большой профессиональный багаж знаний, Нурахметов по распределению был направлен на работу в службу пробации в Мендыкаринский район. Работая здесь с осужденными, не связанными с изоляцией от общества, Алишер на практике применил все те знания, которые получил, обучаясь в Академии. В 2016 году Алишер стал работать в следственном изоляторе города Костанай заместителем дежурного помощника начальника. С начала пандемии COVID-19 был отправлен в так называемую "горячую точку" нашей области - г. Житикара. Здесь на протяжении двух недель он и его коллеги оказывали посильную помощь в учреждении РГУ "УК-161/3", заменяя на посту своих заболевших коллег.

Работая на разных должностях, я всегда хотел вернуться в стены родной Академии, - говорит Нурахметов. - Работать здесь для меня было делом чести. Ведь немногие достойны вернуться в вуз. Здесь большую роль играют профессионализм, опыт и полная самоотдача на службе.

Сегодня Алишер работает заместителем начальника курса учебно-строевого подразделения. Капитан полиции любит свою работу и гордится тем, что стал полицейским.

Я родился в прекрасное время и в прекрасной стране. Мы имеем все возможности, чтобы достойно жить, развиваться и учиться, самореализовываться на выбранном пути.