Умер журналист Игорь Куцай

18 июня после продолжительной болезни скончался журналист Игорь Куцай, сообщает zakon.kz.

Ему было 59 лет.

Очень многим людям помогли его статьи и расследования. Он умел словом не только решить проблему героев своих публикаций, но и утешить, дать надежду, опору и веру всем читателям. Великодушие и терпение, любовь и благородство, глубокое погружение в тему - эти качества поднимали его профессионализм на недосягаемую высоту мастера, - сказали в редакции "Лада".

Редакция zakon.kz выражает соболезнование родным и близким.