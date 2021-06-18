Илон Маск переименовал себя в Twitter

Исполнительный директор Tesla и SpaceX Илон Маск поменял свое имя в Twitter, сообщает zakon.kz.
Предприниматель часто использует эту социальную сеть для общения с подписчиками, которых у него более 57 млн.
Real pic of 2 ships next to Starbase Tiki Bar on right https://t.co/E4awziEdDQ— Elon Musk, the 2nd (@elonmusk) June 17, 2021
Теперь он называет себя Илон Маск Второй (Elon Musk, the 2nd).
Причина для смены имени не уточняется.
Как отмечает Ixbt.com, одновременно с этим глава SpaceX опубликовал фотографию, на которой показаны сразу два космических корабля - Starship SN15 и Starship SN16.
SpaceX Starship - пилотируемый космический корабль многоразового запуска, разрабатываемый частной американской компанией SpaceX c 2012 года. Starship рассчитан на вывод на низкую орбиту более 100 тонн полезной нагрузки.
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