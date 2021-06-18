В Казахстане мощность ВИЭ увеличилась почти в 10 раз

На заседании Совета по улучшению инвестиционного климата (СУИК) под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы развития возобновляемых источников энергии и перехода РК к низкоуглеродной экономике, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Обсуждены вопросы декарбонизации экономики и повышения энергоэффективности Казахстана, механизмы исполнения обязательств по Парижскому соглашению, меры по адаптации к изменению климата, а также практические аспекты реализации инвестиционных проектов в области возобновляемых источников энергии.

В декабре 2020 года на организованном в рамках ООН Саммите по климатическим амбициям Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил о цели по достижению Казахстаном углеродной нейтральности к 2060 году. Мы прилагаем последовательные усилия по увеличению доли возобновляемых источников энергии в общем объеме производства энергии. Так, по состоянию на 2020 год данный показатель составил 3%, в 2022 году планируется его удвоить до 6%. К 2030 году доля зеленой энергии в энергетике Казахстана будет доведена до 15%. Аскар Мамин

Глава Правительства отметил, что в 2020 году был принят обновленный План мероприятий по реализации Концепции по переходу РК к "зеленой экономике" на 2021-2030 годы. План разработан в тесном сотрудничестве с партнерами из ЕС, в нем предусмотрены меры по нивелированию наиболее серьезных экологических вызовов, стоящих перед страной. Исполнение запланированных мероприятий позволит обеспечить соблюдение долгосрочных обязательств Казахстана по "зеленому" росту при достижении цели по вхождению в список 30 наиболее развитых экономик мира.

Премьер-министр подчеркнул, что Казахстан принял меры по улучшению инвестиционной среды для развития альтернативной энергетики.

Мы приняли ряд комплексных мер по поддержке производителей возобновляемых источников энергии и улучшению инвестиционной привлекательности рынка. Так, к примеру, чтобы сделать структуру спроса более предсказуемой и существенной для производителей, введены аукционы по возобновляемым источникам энергии. В результате за последние 6 лет установленная мощность ВИЭ увеличилась почти в 10 раз - со 180 МВт в 2014 году до 1650 МВт в 2020 году. Аскар Мамин

В целях реализации задач устойчивого развития в Казахстане принят новый Экологический кодекс, который будет способствовать ускоренному внедрению в РК передовых технологий возобновляемых источников энергии. 50 крупнейших предприятий Казахстана будут обязаны расширять использование наилучших доступных технологий в своем производственном процессе.