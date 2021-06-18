В Шымкенте 20 человек получили звание почетного жителя

В честь Дня города в Шымкенте прошло торжественное мероприятие "Мерекеңмен, Шымқала!". На праздничном собрании чествовали граждан, внесших значительный вклад в развитие города.

На внеочередной пятой сессии маслихата Шымкента было принято решение о присвоении звания "Почетный гражданин города Шымкент" 20 жителям города. Данное звание им присвоено за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Шымкента, а также за активную общественную деятельность.

Среди них есть как учителя-пенсионеры, так и имамы, профессора и предприниматели.

Аким города Шымкент Мурат Айтенов поздравил всех, кто удостоился данной награды.

Согласно Указу Елбасы, 19 июня 2018 года город Шымкент получил статус города республиканского значения. С тех пор прошло ровно три года. День города - это праздник, который анализирует прошлое, оценивает настоящее и дает прогнозы на будущее. Посмотрев на показатель достижений за три года, можно сказать, что это историческое решение дало новый импульс развитию города. Во-первых, бюджет города вырос в 3,6 раза с 131,2 млрд тенге в этом году до 481 млрд тенге. Объем инвестиций за последние три года вырос почти в два раза с 214 млрд тенге, в этом году достиг 400 млрд тенге. До 2025 года будет решена основная инженерная инфраструктура города. Три года назад было сдано 402,5 тысячи квадратных метров жилья, в этом году планируем довести до одного миллиона. В развитии города Шымкента, к 30-летию независимости, мы должны отметить историческую роль Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, который заложил прочный фундамент таких достижений и постоянно заботится о нашем городе. Глава государства дал конкретные поручения по динамичному развитию третьего мегаполиса, обозначил высокие рубежи и важные задачи. Призываю всех принять участие в этой созидательной работе, чтобы сделать Шымкент комфортным городом для населения. Благодарю всех за вклад в динамичное развитие нашего города, - сказал аким Шымкента.

Аким Мурат Айтенов, секретарь маслихата Шымкента Бахадыр Нарымбетов наградили граждан, внесших вклад в развитие города, и вручили специальные нагрудные знаки. В момент награждения Мурат Дуйсенбекович лично чествовал всех заслуженных граждан. Торжественное мероприятие продолжилось праздничным концертом.