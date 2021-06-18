Токаев ратифицировал Соглашение с Азербайджаном о миграционном сотрудничестве

18 июня 2021, 18:08
Фото: Акорда

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области миграции", сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Документ позволит двум странам сотрудничать в области миграции. В том числе, стороны смогут обмениваться информацией и сведениями о выявленных нарушениях миграционного законодательства и каналах незаконной миграции и бороться с двойным гражданством.

По договору правоохранительные органы двух стран будут обмениваться статистической, правовой и научно-методической информацией, сведениями о гражданах государств-сторон, находящихся на их территориях, опытом и заниматься оказанием практической помощи по вопросам, возникающим в процессе сотрудничества.

Также будет определен правовой статус граждан Казахстана и Азербайджана.


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