Сагинтаев рассказал о новой точке притяжения жителей Турксибского района

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе рабочего объезда ознакомился с темпами строительства социальных объектов, дорог, развития МСБ и благоустройства общественных пространств Турксибского района, сообщает zakon.kz.

По пр. Сейфуллина, 50 на частные инвестиции строится школа на 590 мест. Общеобразовательное учреждение, возводимое по современным стандартам, будет готово к новому учебному году. Рядом находится кинотеатр "Шугыла", владелец которого ознакомил акима мегаполиса с проектом реконструкции и благоустройства территории. Сагинтаев обратил внимание на то, что здесь может быть создана новая точка притяжения жителей района.

Аким города проверил ход строительства нового корпуса школы №170, рассчитанной на 300 мест. Существующее здание планируется отремонтировать. С учетом строящихся частных и городских школ дефицит ученических мест в Турксибском районе в следующем году будет значительно снижен. Но по поручению Сагинтаева необходимо с учетом роста населения разрабатывать проекты новых учебных заведений.

Бизнесмены города участвуют также в развитии спортивной инфраструктуры. В мкр. "Жулдыз-1" строится многофункциональный спортивный комплекс с залами единоборств, спортивной гимнастики, тренажерными и групповыми фитнес-зонами, а также 25-метровым бассейном. Сагинтаев ознакомился с планами расширения комплекса и обратил внимание на необходимость возведения подобных компактных ФОКов в отдаленных микрорайонах.

После посещения нового центра досуга "Жулдыз" аким города поручил масштабировать подобный проект по другим районам. Работа ведется по спортивному и культурно-просветительскому развитию. Порядка 100 детей посещают кружки по настольному теннису, шахматам и шашкам, тогыз кумалак, ИЗО, борьбе, танцам и музыке.

Одной из важных задач, поставленных перед акимами районов, является развитие МСБ и создание рабочих мест. Сагинтаев посетил фабрику по изготовлению гофрокартона "Интер мульти сервис". Здесь идет подготовка к полному запуску новой производственной линии по выпуску картона. Мощность производства - порядка 2,3 тыс. тонн продукции в год. Здесь работают 140 человек, после запуска новой производственной линии будет создано 30 новых рабочих мест.

На фармацевтическом заводе VIVA Pharm акима Алматы Бакытжана Сагинтаева ознакомили с производственным циклом и ассортиментом выпускаемых лекарственных препаратов. На заводе создано 157 рабочих мест. Объем производства по итогам прошлого года составил порядка 2 млн упаковок лекарственных препаратов 48 наименований. Налажен экспорт продукции в Узбекистан и Кыргызстан, планируется выход на российский рынок. Планируется реализация инвестиционного проекта по строительству нового завода по выпуску лекарственных препаратов на территории СЭЗ ПИТ "Алатау".

Сагинтаев проверил качество и темпы строительства дорог в мкр. "Кайрат". На 78 улицах микрорайона были проложены инженерные сети водоснабжения и водоотведения. Ведется подготовка и асфальтирование улиц.

Аким мегаполиса также ознакомился с проектами по благоустройству общественных пространств района. За школой №32 в рамках проекта "Бюджет участия" начата подготовка к строительству игровой площадки, футбольного поля, streetball- и workout-площадок. Здесь будут установлены наружное освещение, урны, скамейки. Территория будет озеленена.

Также по "Бюджету участия" начато строительство спортивной площадки на месте заброшенного пустыря по ул. Айша биби, 357. Здесь будет создана игровая площадка для детей с ограниченными возможностями, беговая дорожка, футбольное поле, воркаут-площадка. Территория будет озеленена и благоустроена.

В мкр. "Алтай-1" начнется строительство сквозной пешеходной зоны, которая свяжет несколько дворов. Проектом предусмотрены площадки для досуга горожан, игровые комплексы для детей и спортивные площадки, установка линий наружного освещения, тротуарные дорожки и озеленение территории.